«Салернитана» увеличила свое предложение по Довбику

Дата публикации: 23-08-2022

У украинца все еще есть шанс сменить клуб в это трансферное окно.



Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает «Tuttomercatoweb» со ссылкой на «Corriere dello Sport».



По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста по-прежнему заинтересована «Салернитана», увеличившая свое первоначальное предложение.



Итальянская сторона предлагает «днепрянам» 1,3 млн евро за аренду форварда, а затем 8 млн евро за его выкуп следующим летом. Также предлагается бонус в размере 800 тысяч евро.



Однако украинский клуб хочет получить за своего подопечного 12 000 000 евро.