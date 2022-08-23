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«Салернитана» увеличила свое предложение по Довбику

Дата публикации: 23-08-2022

У украинца все еще есть шанс сменить клуб в это трансферное окно.

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает «Tuttomercatoweb» со ссылкой на «Corriere dello Sport».

По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста по-прежнему заинтересована «Салернитана», увеличившая свое первоначальное предложение.

Итальянская сторона предлагает «днепрянам» 1,3 млн евро за аренду форварда, а затем 8 млн евро за его выкуп следующим летом. Также предлагается бонус в размере 800 тысяч евро.

Однако украинский клуб хочет получить за своего подопечного 12 000 000 евро.

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