«Челси» предложит 60 млн фунтов за Гордона

Дата публикации: 23-08-2022

«Sky Sports» информирует, что «Челси» направит «Эвертону» очередное предложение по Энтони Гордону. «Аристократы» готовы выложить за вингера порядка 60 миллионов фунтов (~ 71,5 млн евро). В данную сумму включены бонусные выплаты за успешную игру англичанина.



Ранее лондонцы уже дважды обращались в «Эвертон» с запросом по Гордону, предлагая за 21-летнего исполнителя 40 и 45 млн фунтов стерлингов. Оба раза «ириски» ответили отказом.



Гордон обучался футболу в структуре «Эвертона». За основу клуба он дебютировал в декабре 2017 года. В минувшем сезоне Энтони выходил на поле в составе «ирисок» в 40 играх, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Соглашение Гордона с коллективом из Ливерпуля истекает в середине 2025 года.



Transfermarkt.de оценивает англичанина в 20 000 000 евро.