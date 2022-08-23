«Ювентус» согласовал трансфер Милика

Дата публикации: 23-08-2022

Польский форвард близок к возвращению в Италию.



«Ювентус» продолжает рассматривать разные варианты усиления состава в текущее летнее трансферное окно.



Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб согласовал переход нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.



В прошлом сезоне польский футболист провел 37 поединков на клубном уровне, отличившихся 20 голами и 2 результативными передачами.



Помимо «бьянконери» кандидатуру Милика также рассматривает представитель чемпионата Германии – «Боруссия» (Дортмунд).



Добавим, что 28-летний нападающий, которого портал «Transfermarkt» оценивает в 16 000 000 евро, уже выступал в Серии А за «Наполи».