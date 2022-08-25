1xBet — новый официальный партнер ФК «Лилль»

Дата публикации: 25-08-2022

Один из ведущих мировых букмекеров 1xBet стал новым официальным беттинг партнером французского футбольного клуба «Лилль» в Африке. Срок соглашения составляет три года. Согласно условиям сделки, букмекерская компания будет региональным партнером «Лилля» в странах Среднего Востока, Северной и Южной Африки.

В рамках соглашения 1xBet получает права на использование в своих промокампаниях лого французского клуба и коллективного изображения его игроков. Рекламу 1xBet можно будет увидеть на LED-бортах во время топовых матчей клуба в чемпионате Франции, а само сотрудничество будет активно освещаться в соцсетях.

«Это отличная новость. Мы очень рады сотрудничеству со столь авторитетным клубом, у которого хватает поклонников не только во Франции, но и по всему миру. Совсем недавно, в 2021 году, клуб становился чемпионом Франции, что непросто, ведь мы все знаем, соперникам какого уровня он противостоит в этом турнире.

Мы хотим предложить болельщикам «догов» возможность получить самые яркие эмоции и новый опыт онлайн-беттинга. Для 1xBet эта сделка — еще один важный шаг в рамках глобальной стратегии поддержки футбола на всех уровнях. Мы многого ожидаем от сотрудничества, и будьте уверены, это не последний раз, когда 1xBet радует приятными новостями в этом году», — заявил представитель компании Алекс Соммерс.

Напомним, что это уже третье соглашение 1xBet с французским клубом топ-уровня за последние годы. Ранее компания стала официальным партнером футбольного клуба ПСЖ.

1xBet — одна из ведущих мировых букмекерских компаний, работающая напрямую и через своих франчайзинговых партнеров в более чем 50 странах Латинской Америки, Европы, Африки и Азии.

Об 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Кроме того, веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

1xBet сотрудничает с известными спортивными клубами и организациями: «Барселоной», итальянской Серией А, КАФ и другими. Кроме того, в партнерском портфеле 1xBet есть популярные киберспортивные организации, среди которых Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports и MiBR. Букмекер неоднократно становился номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и других.

О «Лилле»

«Лилль» — один из самых успешных клубов Франции. Команда 4 раза побеждала в национальном чемпионате и была призером еще 11 раз. На счету «Лилля» 6 побед в Кубке Франции и победа в Суперкубке Франции 2021 года. Клуб не раз играл в плей-офф европейских кубковых турниров и в сезоне 2021-22 годов дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

За «Лилль» в разное выступали такие звезды как Эден Азар, Пьер-Эмерик Обамеянг, Жервиньо и Димитри Пайе, а сейчас там играют чемпион Европы Жозе Фонте и один из самых результативных форвардов Лиги 1 Джонатан Дэвид.