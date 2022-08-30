Черышев не договорился ни с одним клубом РПЛ. Он может продолжить карьеру в Турции

Дата публикации: 30-08-2022

«Metaratings» утверждает, что Денису Черышеву не удалось договориться о сотрудничестве с российскими командами. По всей видимости, россиянин не сможет перейти в клуб РПЛ до закрытия летнего трансферного окна.



При этом у хавбека имеются 2 предложения от турецких команд.



Черышев воспитывался в академии «Реала» и выступал исключительно за испанские клубы. Прошлый сезон он провел в «Валенсии». В составе «летучих мышей» Денис отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами в 20 играх минувшего сезона. В июле Черышев стал свободным агентом в связи с истечением его соглашения с «Валенсией».



Transfermarkt.de оценивает 31-летнего россиянина в 2,5 млн евро.