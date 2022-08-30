Ставьте на US Open и выиграйте Audi A5 в суперакции от 1xBet

Дата публикации: 30-08-2022

Фанаты тенниса ликуют, ведь пришло время мегаизвестного турнира US Open. С 29 августа по 11 сентября лучшие теннисисты планеты будут сражаться на кортах американского города Нью-Йорк. На кону последнего турнира Большого шлема в этом году — титул, признание и, конечно же, огромные призовые.

Кроме спортсменов, свою выгоду от грядущего чемпионата могут получить и игроки 1xBet. Благодаря акции Grand Slam по окончании US Open пользователи щедрого букмекера могут стать обладателями крутых призов, среди которых — современные гаджеты и автомобиль!

Как стать участником промо? Все очень просто — нужно выполнить несколько простых действий:

- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;

- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;

- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

- делать ставки на US Open на сумму от 300 рублей.

За каждую акционную ставку игрок получает специальные билеты, количество которых зависит от поставленной им суммы. Например, за ставку размером в 300 рублей пользователь получит 1 билет, а от 35 000 рублей — 1000!

Чем больше билетов будет у игрока, тем выше его шансы на победу в розыгрыше топовых призов, который пройдет по завершении US Open, 13 сентября. В этот день 1xBet случайным образом определит обладателей десятков гаджетов от Apple и тысяч бонусных баллов.

Но это еще не все, ведь 14 сентября 1xBet проведет еще один, не менее крутой, розыгрыш. В нем примут участие пользователи, которые делали ставки на US Open и другие турниры Большого шлема, но не победили. Такие игроки смогут претендовать, в частности, на шикарный автомобиль Audi A5.

Детали всех этапов акции Grand Slam вы можете найти на сайте 1xBet или в приложении букмекера. Знакомьтесь с условиями, становитесь участником и побеждайте!