Ставьте на US Open и выиграйте Audi A5 в суперакции от 1xBet
Фанаты тенниса ликуют, ведь пришло время мегаизвестного турнира US Open. С 29 августа по 11 сентября лучшие теннисисты планеты будут сражаться на кортах американского города Нью-Йорк. На кону последнего турнира Большого шлема в этом году — титул, признание и, конечно же, огромные призовые.
Кроме спортсменов, свою выгоду от грядущего чемпионата могут получить и игроки 1xBet. Благодаря акции Grand Slam по окончании US Open пользователи щедрого букмекера могут стать обладателями крутых призов, среди которых — современные гаджеты и автомобиль!
Как стать участником промо? Все очень просто — нужно выполнить несколько простых действий:
- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;
- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;
- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;
- делать ставки на US Open на сумму от 300 рублей.
За каждую акционную ставку игрок получает специальные билеты, количество которых зависит от поставленной им суммы. Например, за ставку размером в 300 рублей пользователь получит 1 билет, а от 35 000 рублей — 1000!
Чем больше билетов будет у игрока, тем выше его шансы на победу в розыгрыше топовых призов, который пройдет по завершении US Open, 13 сентября. В этот день 1xBet случайным образом определит обладателей десятков гаджетов от Apple и тысяч бонусных баллов.
Но это еще не все, ведь 14 сентября 1xBet проведет еще один, не менее крутой, розыгрыш. В нем примут участие пользователи, которые делали ставки на US Open и другие турниры Большого шлема, но не победили. Такие игроки смогут претендовать, в частности, на шикарный автомобиль Audi A5.
Детали всех этапов акции Grand Slam вы можете найти на сайте 1xBet или в приложении букмекера. Знакомьтесь с условиями, становитесь участником и побеждайте!