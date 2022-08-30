Янузай может вернуться в чемпионат Испании

Дата публикации: 30-08-2022

«Севилья» попытается заполучить Аднана Янузая. Контракт с бельгийцем может быть подписан до конца дня. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.



Янузай обучался футболу в структуре «Андерлехта». В юном возрасте бельгиец оказался в академии «Ман Юнайтед». В основе «манкунианцев» вингер дебютировал в июле 2013 года. В 2017 году он стал игроком «Реала Сосьедад», за который выступал до лета 2022 года.



В прошлом сезоне в активе Янузая 44 встречи за испанскую команду (5 забитых мячей, 3 голевые передачи). В июле он покинул клуб в связи с истечением трудовых отношений. В настоящий момент Аднан находится в статусе свободного агента.



Рыночный ценник на 27-летнего исполнителя составляет 12 000 000 евро («Transfermarkt»).