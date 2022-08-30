«МЮ» заплатил за Антони «Аяксу» 95+5 млн евро
Дата публикации: 30-08-2022
Пресс-служба «Аякса» раскрыла детали перехода Антони в «Ман Юнайтед». Бразилец обошелся «красным дьяволам» в 95 млн евро и 5 млн евро в формате бонусов. Сделка стала рекордной по стоимости для футболистов Эредивизии. Также переход Антони оказался наиболее дорогим летним трансфером.
Ранее «Юнайтед» сообщил о скором подписании контракта с Антони. В клубе отметили, что переход состоится в случае согласования деталей договора с самим 22-летним футболистом, успешного завершения его медосмотра и международного разрешения.
В «МЮ» Антони воссоединится с Лисандро Мартинесом и Эриком тен Хагом, которые перешли в клуб из «Аякса» в летнее межсезонье.
Прошлой осенью форвард дебютировал в сборной Бразилии.