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«Монако» запросил 50 млн евро у «ПСЖ» за Дисаси

Дата публикации: 30-08-2022

«Goal» информирует, что «Пари Сен-Жермен» хотел подписать Акселя Дисаси, но отказался от трансфера из-за высокой стоимости защитника. «Монако», за который выступает футболист, рассчитывал выручить за него 50 млн евро, что не устроило Луиса Кампоса, занимающего должность спортивного директора парижан.

«Монегаски» усилились Дисаси, являющимся воспитанником клуба «Париж», летом 2020 года. До этого центрдеф выступал в «Реймсе». В стартовавшем сезоне Аксель провел 6 поединков, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Его контракт с «монегасками» рассчитан до июня 2025 года.

Рыночная стоимость 24-летнего француза составляет 17 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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