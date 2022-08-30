Леброн Джеймс может стать совладельцем «Милана»

Дата публикации: 30-08-2022

В состав совладельцев «Милана» может войти Леброн Джеймс, известный по выступлениям за баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс».



Спортсмен состоит в инвестиционном фонде «Main Street Advisors», прорабатывающем вопрос с покупкой части акций «россонери». С такой информацией выступило издание «Financial Times».



Пока полноценный контроль над «Миланом» будет осуществлять «RedBird Capital Partners». О партнерстве между данными фондами может быть объявлено 31-го августа.



Ранее Джеймс говорил, что хотел бы стать собственником нового клуба НБА из Лас-Вегаса.



«Милан», в прошлом сезоне выигравший Серию А, в новом розыгрыше пока идет на втором месте с 7 набранными очками, уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям.