В «Венеции» сообщили о переходе Черышева

Дата публикации: 31-08-2022

Карьера Дениса Черышева продолжится в Италии. Россиянин стал игроком «Венеции». Информацией поделился Александер Мента, занимающий должность главного скаута итальянской команды.



«Денис Черышев перебрался в «Венецию», - сообщил Мента журналисту Андрею Ирха из «Чемпионата».



Черышев воспитывался в академии «Реала». С июля 2019 года россиянин защищал цвета «Валенсии». В прошлом сезоне на счету 31-летнего вингера 20 встреч за испанскую команду (1 забитый мяч, 2 результативные передачи). Летом 2022 года его соглашение с «Валенсией» истекло, и он покинул клуб как свободный агент.



В сборную Черышев вызывается с 2012 года. В активе футболиста 33 игры за национальную команду (12 забитых мячей, 5 ассистов).