«Челси» заключил контракт с Фофана

Дата публикации: 31-08-2022

«Челси» сообщил о подписании контракта с Уэсли Фофана, ранее выступавшего за «Лестер».



Подробности трансфера опубликовал ресурс «Sky Sports». За своего защитника «лисы» получат 70 млн фунтов. Помимо этого, клуб сможет рассчитывать на бонусные выплаты в размере 5 000 000 фунтов.



Соглашение Фофана с «аристократами» рассчитано на 7 лет. Перед подписанием контракта защитник прошел специальный медосмотр в США. Лондонцы хотели удостовериться, что француз полностью восстановился после перелома ноги, полученного в 2021 году.



За «Лестер Сити» Фофана выступал с 2020 года. В сезоне 2021/2022 он провел всего 12 встреч за клуб (1 забитый мяч). Большую часть сезона центрбек находился в лазарете из-за перелома голени.