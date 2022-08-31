Тен Хаг сообщил, что Роналду останется в «МЮ» как минимум до января

Дата публикации: 31-08-2022

Эрик тен Хаг, возглавляющий «Ман Юнайтед», дал комментарии относительно будущего Криштиану Роналду.



«Ситуация по Роналду предельно ясна. Мы нуждаемся в качественных игроках. Для стабильного выступления в каждой встрече необходимо много таких футболистов. Ван-Биссака также остается в команде. В этом составе мы продолжим играть по меньшей мере до января», - цитирует голландского тренера «Manchester Evening News».



Ранее СМИ писали, что одноклубники португальца хотели бы, чтобы он ушел из команды. При этом в «La Gazzetta dello Sport» появилась информация, что нападающий согласен отправиться в аренду в «Наполи».



В сезоне 2022/2023 Роналду провел за «манкунианцев» 4 игры (без результативных действий).