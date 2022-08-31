Обамеянг получил перелом челюсти во время ограбления

Дата публикации: 31-08-2022

«The Athlertic» пишет, что Пьер-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть. Инцидент произошел во время ограбления дома футболиста, расположенного в Испании.



Ранее СМИ сообщили, что участие в преступлении принимали как минимум 4 человека. У грабителей было огнестрельное оружие, которым они угрожали Обамеянгу. Затем преступники избили габонца. Все это происходило на глазах супруги футболиста.



Нападающий пропустит не менее одного месяца. Окончательные сроки восстановления Обамеянга будут определяться решением самого игрока относительно возможной операции.



Состав «Барселоны» 33-летний габонец пополнил в январе 2022 года, подписав с каталонцами контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне в его активе 17 игр в Ла Лиге (11 голов, 1 ассист).