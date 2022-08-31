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Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Вильярреал»

Дата публикации: 31-08-2022

По информации Фабрицио Романо, «Вильярреал» может усилиться Серджино Дестом, права на которого принадлежат «Барселоне».

Инсайдер пишет, что «желтая субмарина» намерена взять защитника в аренду. Каталонцы согласны рассмотреть данный вариант, но переход будет зависеть от решения самого Деста.

Заполучить 21-летнего американца также хочет «Манчестер Юнайтед». Однако данный трансфер будет возможен только в случае ухода из клуба Аарона Ван-Биссаки.

Состав «Барселоны» Дест пополнил в 2020 году. Ранее защитник выступал за «Аякс». В завершившемся сезоне на счету футболиста 31 игра за «сине-гранатовых» (4 результативных паса). Его контракт с каталонцами действует до лета 2025 года.

Transfermarkt.de оценивает американца в 18 000 000 евро.

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