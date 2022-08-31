В «РБ Лейпциг» подтвердили, что Гвардиол останется в клубе

Дата публикации: 31-08-2022

Оливер Минтцлафф, являющийся гендиректором «Лейпцига», заявил, что Йошко Гвардиол не уйдет из клуба.



«Подтверждаю, что в нынешнем сезоне Гвардиол продолжит выступление в нашей команде. Сделаю предположение, что и в будущем сезоне он останется в клубе», - цитирует Минтцлаффа издание «Bild».



Ранее СМИ писали, что заполучить Гвардиола хочет «Челси», а переговоры по его переходу находятся на продвинутой стадии. При этом «аристократы» готовы выложить за защитника 90 млн евро.



В «РБ Лейпциг» Гвардиол находится с 2021 года. В стартовавшем сезоне в активе 20-летнего хорвата 5 игр за «быков» (без результативных действий). Его соглашение с немецким клубом рассчитано до июня 2026 года.



Ценник на защитника равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).