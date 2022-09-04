«Милан» предложит новый контракт Леау

Дата публикации: 04-09-2022

Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан», сообщил о готовности клуба пролонгировать контракт с Рафаэлем Леау.



«В ближайшее время «Милан» намерен предложить Рафаэлю новое соглашение. В клубе позаботятся об этом. Леау показывает себя как настоящий профессионал и демонстрирует высокий уровень игры», - цитирует Пиоли издание «La Gazzetta dello Sport».



Контракт португальца с «Миланом» в силе до конца июня 2024 года. В стартовавшем сезоне Леау выглядит блестяще. На счету 23-летнего вингера 3 забитых мяча и 2 результативных паса в 5 встречах за «россонери». Transfermarkt.de оценивает португальца в 70 000 000 евро.



Ранее СМИ писали, что «Челси» предлагал за Леау € 100 млн, но «Милан» ответил отказом.