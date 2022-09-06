1xBet разыгрывает топовые cкины для CS:GO за ставки на ESL Pro League Season 16

Дата публикации: 06-09-2022

С 31 августа по 2 октября под эгидой ESL, партнера компании 1xBet, пройдет один из самых ожидаемых киберспортивных турниров сезона — ESL Pro League Season 16. 24 команды из разных частей земного шара подарят болельщикам более чем месяц крутейшего CS:GO в борьбе за победу и призовые.

Делая ставки на это масштабное событие можно не только хорошенько заработать, но и стать участником акции 1xBet Case Go с отличным призовым фондом — редкими скинами для СS:GO.

Для участия необходимо выполнить несколько действий:

- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;

- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;

- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

- ставить в лайве или прематче на события ESL Pro League S16 от $4.

За ставки по акционным параметрам игрок получает баллы (каждые $4 в сумме ставки — 1 балл). За них участник открывает кейсы с билетами на розыгрыш призов. Также пользователь получает удвоенное количество баллов за ставки на матчи Team Spirit, партнера надежного букмекера.

Что же касается призов, по итогам ESL Pro League S16 будут разыграны: Desert Eagle | Фенек, M4A1-S | Падение Икара, Водительские перчатки | Снежный барс и другие дорогостоящие скины. Полный список призов есть на странице акции. 1xBet объявит имена победителей 4 октября.

Ставьте на ESL Pro League S16 в рамках промо Case Go и выигрывайте редкие скины!