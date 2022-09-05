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Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива»

Дата публикации: 05-09-2022

«Локомотив» досрочно прекратил сотрудничество с Марвином Комппером. В пресс-службе московского клуба отметили, что теперь определять состав на игру и готовить команду будет исключительно Йозеф Циннбауэр, возглавляющий «железнодорожников».

Причиной разрыва трудовых отношений с Комппером стала неубедительная игра «Локомотива» на старте сезона. По итогам 8 туров клуб расположился на 9-й строчке в РПЛ. Накануне «красно-зеленые» проиграли «Ахмату» (1:2), несмотря на то, что почти полтора тайма имели на одного футболиста больше.

Тренерский штаб москвичей Комппер пополнил прошлой осенью. В марте после ухода Гисдоля он возглавил «Локомотив». Однако из-за отсутствия у него лицензии главным тренером команды вначале значился Заур Хапов, а позднее Циннбауэр.

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