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«Ювентус» предпримет попытку подписать Фирмино в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 05-09-2022

В «Ювентусе» намерены вновь попытаться подписать Роберто Фирмино по завершении первой части сезона. Информацией в соцсети поделился Экрем Конур.

Журналист отметил, что туринцы по-прежнему претендуют на бразильца. Клуб попытается закрыть сделку в январе следующего года. Переход 30-летнего форварда «бьянконери» пытались оформить минувшим летом. Однако согласовать трансфер с «Ливерпулем», владеющим правами на Фирмино, туринцам не удалось.

В составе «красных» бразилец выступает с лета 2015 года. Его трудовые отношения с клубом истекают через год. В стартовавшем сезоне на счету Фирмино 3 забитых мяча и 3 ассиста в 6 встречах за «Ливерпуль».

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 32 млн евро.

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