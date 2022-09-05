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«ПСЖ» интересовался покупкой Рашфорда в летнее трансферное окно

Дата публикации: 05-09-2022

По данным «Caught Offside», летом «ПСЖ» рассматривал вариант с покупкой Маркуса Рашфорда. Однако парижане так и не направили официального запроса по центрфорварду в «Манчестер Юнайтед», владеющий его контрактом.

Рашфорд обучался футболу в академии «манкунианцев». Нападающий связан трудовыми отношениями с «красными дьяволами» до конца сезона. Однако в договоре с 24-летним игроком прописано условие, позволяющее пролонгировать его еще на год.

В сезоне 2022/2023 Маркус появлялся на в 6 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. В минувшее воскресенье он дважды поразил ворота «Арсенала», что позволило «МЮ» обыграть лидера АПЛ со счетом 3:1.

Ценник на англичанина составляет 60 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

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