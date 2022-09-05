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Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 05-09-2022

В скором времени «Ман Юнайтед» может сменить владельцев. Глейзеры, являющиеся собственниками клуба, согласны продать его за 4,35 млрд евро.

Среди потенциальных покупателей «красных дьяволов» значится Джим Рэтклифф, ранее планировавший приобрести долю в команде. Покупка акций «Юнайтед» также интересна инвестиционному фонду из ОАЭ. Информация появилась в издании «Daily Mail».

В настоящий момент семье Глейзеров принадлежит 97-процентная доля голосующих акций «манкунианцев».

«МЮ» после неудачного старта сезона постепенно выправляют ситуацию. По итогам 6 туров клуб находится на 5-м месте в Премьер-лиге с 12 набранными очками. 4-го сентября подопечные Тен Хага обыграли «Арсенал», лидирующий в чемпионате Англии.

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