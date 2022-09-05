Вингер «Реала» Винисиус стал гражданином Испании

Дата публикации: 05-09-2022

Винисиус Жуниор оформил испанский паспорт, что позволит «Реалу», за который выступает бразилец, освободить 1 слот для последующей регистрации футболиста, не имеющего документов одной из стран Евросоюза.



Фабрицио Романо отметил, что для мадридцев данное событие имеет огромное значение. Летом «сливочные» пытались договориться о переходе Габриэла Жесуса, но трансфер не состоялся, поскольку у «Реала» отсутствовали свободные места для оформления новичков, не представляющих страны Евросоюза. В итоге Жесус отправился в «Арсенал». Получить испанский паспорт Винисиусу удалось спустя сутки после закрытия трансферного окна.



Контракт бразильца с «галактикос» истекает в 2024 году. В сезоне 22/23 в активе Винисиуса 3 гола и 2 ассиста в 5 встречах.