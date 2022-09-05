Президентом «Спартака» будет Александр Матыцын

Дата публикации: 05-09-2022

«Матч ТВ» раскрыл подробности грядущих кадровых перестановок в «Спартаке». Президентом «красно-белых» назначат Александра Матыцына, который, скорее всего, также будет председательствовать в совете директоров.



Матыцыну, находящемуся в структуре «Лукойла» 25 лет, не потребуется много времени для адаптации в «Спартаке». Он был близок к клубу на протяжении всего времени президентства Федуна. Однако данный факт не афишировался. В «Лукойле» считают, что Матыцын сможет эффективно управлять «Спартаком» на должности президента.



Мележиков, в настоящий момент занимающий должность гендиректора «народной команды», сохранит свой пост, а на одно из руководящих мест в «Спартаке» придет еще один человек, ранее работавший в «Лукойле».