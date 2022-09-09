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«Арсенал» хочет продлить контракт с Салиба

Дата публикации: 09-09-2022

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может надолго остаться игроком «канониров». Об этом сообщает журналист Николо Скиря в своем «Твиттере».

По информации источника, руководство лондонского клуба готово заключить новый контракт с 21-летним французом, срок которого будет рассчитан до лета 2027 года. Действующее соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, что Салиба является воспитанником «Сент-Этьена». Игроком «Арсенала» он стал в 2019 году. Минувший сезон центрдеф провел в аренде в «Марселе». В этом розыгрыше чемпионата Англии на его счету 6 матчей, 1 гол и 1 ассист.

Transfermarkt.de оценивает француза в 30 000 000 евро.

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