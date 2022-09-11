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«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Талалаева

Дата публикации: 11-09-2022

На сайте «Ахмата» появилась информация о досрочном расторжении контракта с Андреем Талалаевым. Его место у руля грозненской команды займет Юрий Нагайцев.

«Руководство «Ахмата» решило прекратить сотрудничество с Андреем Талалаевым. Управлять командой на ближайших встречах чемпионата и кубка России будет Юрий Нагайцев, ранее занимавший должность старшего тренера», - сообщили в пресс-службе «Ахмата».

Грозненский клуб провалил старт сезона, набрав всего 11 очков в 9 встречах чемпионата России. В субботу «Ахмат» проиграл «Пари НН» со счетом 1:3. Для Талалаева данный матч стал последним во главе «зелено-белых», несмотря на то, что его контракт с клубом истекал следующим летом.

«Ахмат» после девяти туров расположился на 9-й строчке в РПЛ.

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