«Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном

Дата публикации: 11-09-2022

«Челси» еще не договорился с Арсеном Захаряном по условиям личного соглашения. Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



«Переговоров по личному контракту с футболистом еще не было. Однако стороны считают, что это не будет проблемой. В настоящий момент клубы пытаются найти способ перевода денег за трансфер и оформить переход на бумаге. Переговоры продолжаются», - приводит слова источника «Чемпионат».



Ранее Фабрицио Романо отметил, что «Челси» по-прежнему нацелен на подписание Захаряна.



Летом лондонцы пытались приобрести 19-летнего хавбека «бело-голубых», предложив за него 15 000 000 евро. Сделку не удалось закрыть из-за проблем с переводом средств, вызванных санкциями.