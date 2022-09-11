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«Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном

Дата публикации: 11-09-2022

«Челси» еще не договорился с Арсеном Захаряном по условиям личного соглашения. Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.

«Переговоров по личному контракту с футболистом еще не было. Однако стороны считают, что это не будет проблемой. В настоящий момент клубы пытаются найти способ перевода денег за трансфер и оформить переход на бумаге. Переговоры продолжаются», - приводит слова источника «Чемпионат».

Ранее Фабрицио Романо отметил, что «Челси» по-прежнему нацелен на подписание Захаряна.

Летом лондонцы пытались приобрести 19-летнего хавбека «бело-голубых», предложив за него 15 000 000 евро. Сделку не удалось закрыть из-за проблем с переводом средств, вызванных санкциями.

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