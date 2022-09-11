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«Локомотив» заплатил за Педриньо 5 млн евро

Дата публикации: 11-09-2022

«Globo Esporte» утверждает, что трансфер Педро Габриэла, принадлежавшего «Ред Булл Брагантино», обошелся «Локомотиву» в 5 млн евро. Также сообщается, что бразильский клуб сможет рассчитывать на бонусные выплаты.

О переходе Педриньо «железнодорожники» объявили 8-го сентября. Московский клуб заключил с полузащитником 4-летнее соглашение.

Ранее Педриньо, правами на которого владел «Ред Булл Брагантино», защищал цвета «Америки», за которую выступал в рамках арендного договора. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 19 встреч за клуб, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными пасами.

Рыночный ценник на бразильца равняется 1,8 млн евро («Transfermarkt»).

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