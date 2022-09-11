«Челси» хочет переманить функционера из «ПСЖ»

Дата публикации: 11-09-2022

«Челси» намерен договориться о сотрудничестве с Луишем Кампушем, в настоящий момент работающим в «ПСЖ».



«The Times» информирует, что Тодд Боэли, являющийся совладельцем «аристократов», уже беседовал с менеджером. Ожидается, что в лондонской команде 58-летний специалист будет работать спортивным директором.



Новые собственники «Челси» недовольны структурой имеющегося состава, а также результатами, которые демонстрирует команда. Зимой они готовы выделить солидный бюджет на приобретение новых футболистов.



Летние трансферные расходы «Челси» составили 261 млн фунтов. По данному показателю «синие» оказались лидерами в Европе.



В «Пари Сен-ерменЖ» Кампуш работает советником по спортивным вопросам с июня 2022 года. Ранее он сотрудничал с «Лиллем» и «Монако».