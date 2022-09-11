Тен Хаг планирует сделать Рэшфорда лидером атак «МЮ»

Дата публикации: 11-09-2022

Эрик тен Хаг рассчитывает на Маркуса Рэшфорда. Тренер «Ман Юнайтед» хочет сделать ставку на 24-летнего нападающего.



По данным издания «United Zone», тен Хаг считает, что Рэшфорду по силам войти в число лучших форвардов мира, потому тренер хочет, чтобы Маркус действовал активнее во встречах за клуб.



Рэшфорд обучался футболу в академии «красных дьяволов». В основе «МЮ» он дебютировал в феврале 2016 года. Всего в активе игрока 309 встреч за английскую команду (96 забитых мячей, 30 ассистов).



В сезоне 22/23 Рэшфорд провел 6 игр в АПЛ (3 гола, 2 результативных паса). Его соглашение с «манкунианцами» истекает следующим летом, но контракт включает опцию продления на 1 сезон.



Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро.