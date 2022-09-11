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Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона 2022/2023

Дата публикации: 11-09-2022

Серхио Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом. Информацией поделилось издание «El Nacional».

Сообщается, что хавбек уже обсуждал свое будущее в клубе с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Бускетс сообщил, что не планирует продлевать трудовые отношения с каталонцами, поскольку рассчитывает продолжить карьеру в МЛС.

Хавбек воспитывался в структуре «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступает на протяжении 14 лет. В текущем сезоне на счету 34-летнего полузащитника 4 встречи за каталонцев (без результативных действий). Соглашение с Бускетсом истекает в июне 2023 года.

Рыночная стоимость испанца составляет 9 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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