Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона 2022/2023

Дата публикации: 11-09-2022

Серхио Бускетс хочет покинуть «Барселону» следующим летом. Информацией поделилось издание «El Nacional».



Сообщается, что хавбек уже обсуждал свое будущее в клубе с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Бускетс сообщил, что не планирует продлевать трудовые отношения с каталонцами, поскольку рассчитывает продолжить карьеру в МЛС.



Хавбек воспитывался в структуре «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступает на протяжении 14 лет. В текущем сезоне на счету 34-летнего полузащитника 4 встречи за каталонцев (без результативных действий). Соглашение с Бускетсом истекает в июне 2023 года.



Рыночная стоимость испанца составляет 9 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).