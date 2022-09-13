Клуб АПЛ хочет увести игрока у Черчесова

Дата публикации: 13-09-2022

Адама Траоре может сменить «Ференцварош», возглавляемый Станиславом Черчесовым, на один из клубов АПЛ.



По данным «The Sun», переезд 27-летнего вингера на Туманный Альбион вполне реален. В услугах футболиста заинтересован «Эвертон», который может оформить сделку по переходу Траоре в зимнее трансферное окно.



В «Ференцварош» Траоре перебрался этим летом из «Шерифа». Трансфер обошелся венгерской команде в 2 млн евро. С начала сезона на счету исполнителя 14 встреч за «зеленых орлов» (12 голов, 4 ассиста).



Соглашение с малийцем действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость Адама равняется 3 000 000 евро («Transfermarkt»).



С 2013 года Траоре вызывается в сборную Мали. В его активе 47 игр за национальную команду (8 забитых мячей).