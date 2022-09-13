«Ренн» может подписать экс-хавбека «Лилля» Шеку – он свободный агент

Дата публикации: 13-09-2022

Основной полузащитник французского «Ренна» Батиста Сантамария из-за травмы выбыл на неопределенный срок. В этой связи руководители клуба и тренерский штаб решили заглянуть на рынок свободных агентов, чтобы срочно найти ему замену.



Клуб может пригласить бывшего игрока «Лилля» португальца Шеку, который имеет статус свободного агента и ищет новое место работы.



27-летний футболист в середине лета 2022 года покинул «догов» после окончания контракта. На его счету 144 игры за клуб, 9 голов и 7 ассистов.



Также Шека выступал за «Дижон» (17 матчей, 2 гола, 3 ассиста), «Брагу» (18 встреч, 1 результативный пас) и «Ковилью» (41 поединок, 4 ассиста).



«Transfermarkt» оценивает хавбека в 9 000 000 евро.