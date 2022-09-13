«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с Леау

Дата публикации: 13-09-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Милан» продолжает переговоры о пролонгации контракта с Рафаэлом Леау.



«Несмотря на различные слухи о трудностях в переговорах по новому соглашению, «Милан» давно обсуждает с Леау контракт. В ближайшее время стороны будут продолжать диалог. Любую другую информацию можно считать спекуляцией.



Действующий договор Леау с клубом актуален до 2024 года. Ранее «Милан» отказывался от предложений по игроку, поскольку в его контракте прописаны отступные в сумме 150 млн евро. Сейчас все спокойно, но окончательно ситуация прояснится летом», - сообщает инсайдер.



Ранее стало известно, что Леау согласен остаться в «Милане» при условии увеличения его зарплаты до 7,5 млн евро в год. В настоящий момент португалец получает 1,5 млн евро в год.