«Лестер» нацелился на форварда «Ланса»

Дата публикации: 13-09-2022

«Лисы» положили глаз на представителя сборной Бельгии.



«Лестер Сити» не лучшим образом провел летнее трансферное окно, а потому готовится усилить состав уже зимой.



Так издание «MediaFoot» уверяет, что английский клуб хочет подписать центрального нападающего «Ланса» Лои Опенду.



Отметим, что в прошлом сезоне 22-летний бельгийский футболист провел 50 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 6 результативными передачами. В текущей кампании на его счету 7 выходов на поле (4 забитых мяча).



Опенда, которого Transfermarkt.de оценивает в € 7,5 млн, с этого года вызывается в сборную Бельгии. В 3-х поединках за национальную команду форвард занес в свой актив 1 гол.