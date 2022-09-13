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Хавбек «МЮ» хочет покинуть клуб

Дата публикации: 13-09-2022

Факундо Пельистри хочет уйти из «Ман Юнайтед». Хавбек не рассчитывает стать игроком основы в команде, возглавляемой Эриком тен Хагом. Информацией поделился ресурс «Team Talk».

Состав «манкунианцев» Пельистри пополнил осенью 2020 года, перейдя из уругвайского «Пеньяроля». Трансфер игрока обошелся «Юнайтед» в 8,5 млн евро. Полузащитник дважды отправлялся в аренду в «Алавес». Всего в его активе 35 встреч за испанскую команду (без результативных действий). С лета 2022 года Пельистри находится в стане «МЮ».

Контракт 20-летнего уругвайца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2025 года. Рыночный ценник на него равняется 2,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

За сборную Уругвая Пельистри провел 6 встреч (без результативных действий).

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