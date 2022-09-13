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Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»

Дата публикации: 13-09-2022

Григория Бабаяна назначили главным тренером «Астаны». Прежде специалист находился в тренерском штабе российского ЦСКА. Условия контракта не раскрываются. Информацию разместила пресс-служба клуба из Казахстана.

Примечательно, что ранее Бабаян уже сотрудничал с «Астаной» на протяжении 7 лет (2012-2019 года). Он работал ассистентом тренера, а затем и тренером клуба. «Астана», возглавляемая им, 5 раз становилась чемпионом Казахстана, побеждала в Суперкубке и Кубке страны. Кроме того, клуб под его руководством добирался до группового раунда Лиги чемпионов и выходил в 1/16 Лиги Европы.

С ЦСКА Бабаян сотрудничал до июня 2022 года, после чего находился без работы.

«Астана» после 19 туров с 37 набранными очками располагается на 2-м месте в чемпионате Казахстана.

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