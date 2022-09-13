Раскрыта зарплата Холанда в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-09-2022

Издание «The Sun» раскрыло информацию о размере зарплаты Эрлинга Холанда. Оказалось, что норвежец не является наиболее высокооплачиваемым футболистом «горожан».



Еженедельная зарплата нападающего составляет 433 000 евро (22,5 млн евро за сезон). По этому показателю в «Ман Сити» он уступает только Кевину Де Брейне. Бельгиец, подписавший с «горожанами» новый контракт прошлой весной, зарабатывает 462 тыс евро в неделю или 24 млн евро за сезон.



За переход Холанда, состоявшийся этим летом, команда Хосепа Гвардиолы заплатила дортмундской «Боруссии» 60 000 000 евро. Норвежец заключил с клубом 5-летнее соглашение. В текущем сезоне на счету 22-летнего бомбардира 12 забитых мячей и 1 результативная передача в 8 встречах.