Кейн раздумывает над тем, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 13-09-2022

«Evening Standard» утверждает, что Гарри Кейн согласен рассмотреть вариант с пролонгацией контракта с «Тоттенхэмом». Форварду нравится, как развивается команда, и он готов остаться в составе «шпор».



Ранее ряд источников писали, что карьера Кейна может продолжиться в «Баварии».



Футболист является воспитанником «Тоттенхэма». В основе лондонцев он дебютировал в 2011 году. В сезоне 2022/2023 на счету 29-летнего англичанина 7 встреч (5 забитых мячей). Его контракт с клубом истекает в 2024 году.



Рыночная стоимость нападающего составляет 90 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



За английскую сборную Кейн провел 73 поединка, в которых отметился 50 забитыми мячами.