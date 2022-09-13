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Кейн раздумывает над тем, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 13-09-2022

«Evening Standard» утверждает, что Гарри Кейн согласен рассмотреть вариант с пролонгацией контракта с «Тоттенхэмом». Форварду нравится, как развивается команда, и он готов остаться в составе «шпор».

Ранее ряд источников писали, что карьера Кейна может продолжиться в «Баварии».

Футболист является воспитанником «Тоттенхэма». В основе лондонцев он дебютировал в 2011 году. В сезоне 2022/2023 на счету 29-летнего англичанина 7 встреч (5 забитых мячей). Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

Рыночная стоимость нападающего составляет 90 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

За английскую сборную Кейн провел 73 поединка, в которых отметился 50 забитыми мячами.

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