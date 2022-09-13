«Арсенал» попытается приобрести Тилеманса в январе

Дата публикации: 13-09-2022

«Канониры» хотят усилиться полузащитником «Лестера».



«Арсенал» проявляет интерес к Юре Тилемансу, о чем информирует журналист Экрем Конур.



По его сведениям, лондонский клуб начнет переговоры по 25-летнему футболисту сборной Бельгии в январе. Инициатором трансфера является главный тренер «Арсенала» Микель Артета.



Контракт хавбека с «Лестер Сити» действует до конца июня 2023 года.



Тилеманс перебрался в Англию из французского «Монако» в 2019 году за 45 млн евро. Сегодня он стоит порядка 55 000 000 евро.



В сезоне 2022/23 бельгиец провел семь матчей за «лис» и отличился одной результативной передачей.