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«The Telegraph»: «Экс-тренер донецкого «Шахтера» Де Дзерби возглавит «Брайтон»

Дата публикации: 18-09-2022

В скором времени Роберто Де Дзерби могут назначить тренером «Брайтона». Информацией поделилось издание «The Telegraph».

Англичане обсуждали возможность сотрудничества с различными специалистами, но остановили свой выбор на Де Дзерби. Боссы «Брайтона» также рассматривали Бо Свенссона, возглавляющего «Майнц», и Хьетиля Кнутсена из «Буде-Глимта».

«Чайки» лишились тренера после ухода Грэма Поттера, который 8-го сентября перебрался в «Челси».

В 2018-2021 годах Де Дзерби возглавлял «Сассуоло». После итальянской команды в его тренерской карьере был украинский «Шахтер». С «горняками» 43-летний коуч завоевал Суперкубок страны. В июле 2022 года он ушел из донецкой команды, после чего оставался без работы.

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