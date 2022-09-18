«The Telegraph»: «Экс-тренер донецкого «Шахтера» Де Дзерби возглавит «Брайтон»

Дата публикации: 18-09-2022

В скором времени Роберто Де Дзерби могут назначить тренером «Брайтона». Информацией поделилось издание «The Telegraph».



Англичане обсуждали возможность сотрудничества с различными специалистами, но остановили свой выбор на Де Дзерби. Боссы «Брайтона» также рассматривали Бо Свенссона, возглавляющего «Майнц», и Хьетиля Кнутсена из «Буде-Глимта».



«Чайки» лишились тренера после ухода Грэма Поттера, который 8-го сентября перебрался в «Челси».



В 2018-2021 годах Де Дзерби возглавлял «Сассуоло». После итальянской команды в его тренерской карьере был украинский «Шахтер». С «горняками» 43-летний коуч завоевал Суперкубок страны. В июле 2022 года он ушел из донецкой команды, после чего оставался без работы.