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Хенрикс заменит травмированного Ройса в сборной Германии

Дата публикации: 18-09-2022

Защитника «Лейпцига» Беньямина Хенрикса вызвали в сборную Германии, где он заменит травмированного капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Об этом сообщает пресс-служба «бундесманшафт».

Ройс получил травму в матче седьмого тура Бундеслиги против «Шальке» (1:0).

На 32 минуте он покинул поле на носилках. Для восстановления футболисту понадобится около 3-4 недель.

В ближайших матчах Лиги наций Германия сыграет против Венгрии (23 сентября), а затем с Англией (26 сентября).

Ройс защищает цвета национальной сборной с октября 2011 года. Всего на его счету 48 поединков, в которых он стал автором 15 голов и 14 ассистов.

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