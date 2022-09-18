Хенрикс заменит травмированного Ройса в сборной Германии

Дата публикации: 18-09-2022

Защитника «Лейпцига» Беньямина Хенрикса вызвали в сборную Германии, где он заменит травмированного капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Об этом сообщает пресс-служба «бундесманшафт».



Ройс получил травму в матче седьмого тура Бундеслиги против «Шальке» (1:0).



На 32 минуте он покинул поле на носилках. Для восстановления футболисту понадобится около 3-4 недель.



В ближайших матчах Лиги наций Германия сыграет против Венгрии (23 сентября), а затем с Англией (26 сентября).



Ройс защищает цвета национальной сборной с октября 2011 года. Всего на его счету 48 поединков, в которых он стал автором 15 голов и 14 ассистов.