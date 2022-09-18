«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера

Дата публикации: 18-09-2022

В пресс-службе «Факела» раскрыли имя нового наставника команды. Назначение получил Дмитрий Пятибратов, ранее работавший с клубом в качестве и.о. главного тренера.



В воронежской команде специалист находится с осени 2020 года. Примечательно, что именно при Пятибратове «сине-белые» добыли дебютную победу в сезоне 2022/2023. Клуб под его руководством одолел «Локомотив» со счетом 2:0 в рамках 9-го тура в РПЛ.



Ранее воронежцами руководил Олег Василенко, который оставил свой пост 6-го сентября. Стороны договорились о расторжении трудовых отношений по обоюдному согласию. С этого момента Пятибратов стал и.о. главного тренера.



По итогам 9 туров «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 7 очков.