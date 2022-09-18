Роджерс близок к увольнению из «Лестера»

Дата публикации: 18-09-2022

Руководство «Лестер Сити» может уволить главного тренера команды Брендана Роджерса.



По информации инсайдера Николо Скиры, клуб готов расторгнуть контракт с тренером после поражения от «Тоттенхэма» (2:6) в последнем туре АПЛ.



В этом сезоне «лисы» набрали лишь 1 очко в 7 стартовых турах чемпионата Англии и занимают 20 место в турнирной таблице.



Также подопечные Брендана установили антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам в семи стартовых турах – 22.



Роджерс встал у руля «Лестера» зимой 2019 года. Его действующий контракт с клубом в силе до 2025 года.



Ранее 49-летний специалист работал в «Уотфорде», «Рединге», «Суонси Сити», «Ливерпуле» и «Селтике».