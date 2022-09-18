Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты

Дата публикации: 18-09-2022

Портал «Sportico» представил топ наиболее высокооплачиваемых футболистов.



На первой строчке списка расположился Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ». Форварду удалось опередить Лионеля Месси, захватившего лидерство в прошлом году. После подписания нового контракта с «красно-синими» весной 2022 года доходы Мбаппе существенно увеличились. За этот сезон француз должен заработать 125 млн долларов. 105 миллионов из данной суммы составит зарплата нападающего, еще 20 млн – соглашения со спонсорами.



Вторым стал Криштиану Роналду. Доходы португальца в сезоне 22/23 составят порядка $ 113 млн (52 млн оклада и 60 млн спонсорских средств).



Месси оказался на третьем месте со 110 000 000 долларов. Аргентинец получит 62 и 48 млн соответственно.