Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

Дата публикации: 18-09-2022

Два бразильца, выступающие в «Зените», вскоре могут стать обладателями российского гражданства. Процесс его оформления уже запущен.



Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что паспорт РФ собираются получить Малком и Клаудиньо. После завершения процедуры бразильцы смогут сократить сумму налогов, которую им приходится выплачивать. У «Зенита» освободится 2 слота для легионеров. Кроме того, петербуржцы на своем примере покажут, как можно привлечь в РПЛ футболистов из Южной Америки.



Для «сине-бело-голубых» Малком и Клаудиньо являются системообразующими игроками. Они не заиграны за главную команду страны. Футболисты выступали лишь за олимпийскую сборную Бразилии, вместе с которой победили на Олимпиаде-2020.