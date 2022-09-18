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Гризманн может покинуть «Атлетико» уже зимой

Дата публикации: 18-09-2022

По информации «The Athletic», зимой Антуан Гризманн может перейти в другой клуб. В настоящий момент нападающий находится в аренде в «Атлетико». Правами на француза владеет «Барселона».

Гризманн недоволен количеством игрового времени, выделяемого ему в Мадриде, и готов сменить команду. Француз может перейти в «МЮ», который пытался заполучить его этим летом.

В текущем сезоне Гризманна выпускают на поле лишь во второй половине второго тайма, что очень не нравится руководству каталонцев. Среди причин этого могут быть условия выкупа 31-летнего футболиста. Если Антуан в 50% матчей за 2 сезона будет играть не меньше тайма, то у «Атлетико» появится обязательство по его приобретению за 40 000 000 евро.

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