15-летний хавбек «Арсенала» Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Дата публикации: 18-09-2022

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» не оставил шансов «Брентфорду».



Кроме победы «канониров» со счетом 3:0, произошло историческое событие для всего английского футбола. На 90+2 минуте встречи на газоне стадиона «Брентфорд Коммьюнити» появился атакующий полузащитник Итан Нванери. Он стал самым юным дебютантом чемпионата Англии с момента его основания (1992 год).



Нванери – 2007 года рождения. На момент дебюта ему было 15 лет и 181 день. При этом Итан с сезона 2020/21 выступает за команду «Арсенала» U-18.



Отметим, что до этого самым молодым игроком «пушкарей» был Джек Уилшир (дебютировал в 16 лет и 256 дней).



Самым молодым дебютантом АПЛ до Нванери был футболист другого лондонского клуба – «Фулхэма». Речь идет о Харви Эллиотте, который впервые сыграл в высшем дивизионе в возрасте 16 лет и 30 дней.