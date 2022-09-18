В «Баварии» не собираются увольнять Нагельсманна

Дата публикации: 18-09-2022

«Бавария» не планирует отправлять в отставку Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщил Оливер Кан, являющийся гендиректором мюнхенцев.



«В настоящий момент клуб не рассматривает других специалистов. Мы доверяем Юлиану. Естественно, нас не устраивают результаты в чемпионате. Надо подумать, что можно предпринять, чтобы вновь побеждать в Бундеслиге», - приводит слова Кана издание «Bild».



В чемпионате Германии для «Баварии» все складывается не слишком удачно. В 7-м туре «красные» неожиданно уступили «Аугсбургу» со счетом 0:1. Подопечным Нагельсманна не удалось забить в рамках матчей Бундеслиги впервые с зимы 2020 года. При этом «Бавария» остается без побед уже в 4 играх чемпионата, чего не было с 2001 года. После семи туров мюнхенцы занимают лишь четвертую строчку в турнирной таблице.