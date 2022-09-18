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УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США

Дата публикации: 18-09-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заинтересован в том, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в США. Об этом утверждает издание «AS».

По информации источника, такое предложение будет рассмотрено уже на этой неделе на генеральной ассамблее в Стамбуле.

Главной причиной столь возможного сценария являются финансы. Этот шаг позволит заработать на продаже спонсорских и телевизионных прав, поддерживаемых Ассоциацией европейских клубов (ЕСА).

Также отмечается, что американские промоутеры готовы к диалогу по такому сотрудничеству, поскольку это выгодно и для них.

Напомним, еще никогда финал еврокубкового турнира не проводился вне европейского континента.

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